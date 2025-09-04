En Essonne, les élèves reprennent le chemin de l’école

[Dossier] Cette semaine, 289 573 Essonniens ont effectué leur rentrée scolaire. Une rentrée préparée avec la plus grande attention sur le terrain au niveau communal, départemental ou régional. Objectif : assurer la meilleure réussite possible des élèves dans leurs études alors que l’on constate un recul global du niveau des élèves et des inégalités sociales qui pèsent.

A lire dans ce dossier spécial rentrée scolaire 2025 :

Enrayer la baisse du niveau des élèves

A l’occasion de la rentrée scolaire, 19 025 enseignants, dont 8 895 du premier degré, 10 130 du second degré et 2 250 enseignants stagiaires, ont accueilli les élèves pour la nouvelle année scolaire 2025-2026 au sein des 1 022 établissements du département.

Ce sont eux la clé de la réussite des élèves. À la rentrée 2024, plus de 600 000 élèves de l’académie de Versailles, du CP à la première année de CAP, ont été évalués en français et mathématiques. « Les résultats traduisent des évolutions contrastées selon les niveaux, avec des écarts sociaux, scolaires et de genre persistants », indique l’académie. Cette évaluation révèle notamment en CP et CE1 un net progrès en mathématiques depuis 2019, notamment en espace et géométrie et en écriture et comparaison des nombres. En français, la situation est nuancée. « L’écriture des mots et la compréhension orale restent un point faible », constate-t-on. Globalement, pour les élèves de CP et de CE1, on relève une réduction des écarts entre éducation prioritaire et public hors EP entre 2023 et 2024, « grâce à une forte progression des résultats des élèves en éducation prioritaire ». Mais à l’inverse, en CM1, les écarts se creusent, notamment en identification de la relation sujet-verbe et en mémorisation des faits numériques, « en raison d’une hausse moins prononcée ou d’une baisse des résultats en éducation prioritaire ».



Des progrès limités au collège

Dans les collèges, 23 % des élèves présentent une difficulté en français et 30 % en mathématiques au niveau de l’académie. Et si les écarts entre l’éducation prioritaire et hors éducation prioritaire se réduisent en REP+, avec une diminution de 5 points en mathématiques par rapport à 2023 « une avancée majeure pour l’égalité des chances », note l’académie, le constat global n’est guère positif. « En 4e, les performances baissent en français et stagnent en mathématiques avec une hausse de la part des élèves en bas niveau : 32 % en français, 34 % en mathématiques » présentent des difficultés.

Des élèves d’une classe de CM2 de la nouvelle école Jean-Moulin de Lardy.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !

Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.