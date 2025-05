« Ecologistes et LFI prennent en otage les agriculteurs »

C’est ce qu’on pouvait lire sur les banderoles et les panneaux déployés par les agriculteurs de l’Essonne, hier, lundi 26 mai.

Alors que la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur doit commencer à être débattue en première lecture à l’Assemblée nationale après avoir été adoptée par le Sénat le 27 janvier dernier, la tension est déjà à son comble.

En effet, les travaux menés en commission ont d’ores et déjà hérissé la profession agricole et les syndicats majoritaires FNSEA et JA. Ceux-ci annonçaient en fin de semaine dernière une première opération de mobilisation pour ce lundi 26 mai. « Les premiers travaux issus des

commissions développement durable et affaires économiques vont à l’inverse des promesses faites lors des mobilisations inédites en 2024 », expliquaient les syndicats de la FRSEA et des JA pour l’Ile-de-France dans un communiqué daté du mercredi 21 mai. Il faut dire que les promesses faites à l’époque l’avaient été par un autre gouvernement et une autre majorité à l’Assemblée nationale. « C’est un sentiment de trahison qui anime aujourd’hui la mobilisation pour des exploitants qui ont l’impression d’être “pris pour des cons” », expliquaient-ils sans ambages.

La crainte d’une non-adoption de la loi avant cet été

Cette loi est attendue depuis plus d’un an maintenant par la profession. Elle correspond à un engagement pris par Gabriel Attal, alors Premier ministre. La dissolution au début de l’été 2024, et l’instabilité gouvernementale ont depuis considérablement retardé l’adoption de cette loi qui était attendue pour l’été 2024. Elle figure pourtant au rang de priorité des gouvernements qui se sont succédés au cours de l’année écoulée. « Les députés Écologistes et LFI, en déposant plus de 2500 amendements ont choisi de faire obstruction au débat parlementaire ! », s’agacent les agriculteurs FNSEA et JA, largement majoritaires en Ile-de-France. Ils craignent, que ces centaines d’amendements ne retardent l’examen de la loi et l’empêche d’être approuvée durant cette session parlementaire. « Les députés écologistes et LFI prennent en otage l’agriculture en refusant le débat démocratique autour de cette proposition de loi qui nous est indispensable », pouvait-on entendre sur les différents lieux de la mobilisation en Essonne ce lundi, que ce soit sur la RN118 au niveau des Ulis ou du plateau de Saclay, ou sur la RN20 où une opération escargot a été menée.