Enquête : Cris d’alarme dans cette maison de retraite médicalisée de l’Essonne



A l’Ehpad des Hautes-Futaies de Soisy-sur-Seine, des membres du personnel et des familles accusent la direction, arrivée en 2018, de mener une politique managériale discutable. La gouvernance en place ferait régner la terreur et l’expérience des résidents s’apparenterait à de la maltraitance.

Une enquête réalisée par François Perisse

Aux Hautes-Futaies, familles et employés pointent du doigt une situation difficile. Depuis 2018, avec l’arrivée d’une nouvelle directrice, les conditions de travail se dégradent. L’atmosphère à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), jusqu’ici normale, devient pesante. Les soignants arrivent et repartent aussitôt, et certains résidents commencent à parler de moments désagréables lors des soins et au cours de leurs journées.