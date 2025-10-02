Essonne : Pour les entreprises, une rentrée économique dans un climat d’incertitudes

La CCI Essonne a fait sa rentrée économique le lundi 18 septembre dans un climat d’incertitudes, mais aussi de détermination à agir.

Dirigeants, élus et experts se sont retrouvés pour mettre des mots sur les fragilités actuelles et dessiner des pistes d’action. « Sur le terrain, nous n’avons pas le luxe d’attendre », Patrick Rakotoson, président de la CCI Essonne, a donné le ton : « Le flottement institutionnel est une réalité. Mais sur le terrain nous devons anticiper, planifier, investir. On ne peut pas se permettre d’attendre (…) le manque de clarté freine les investissements, décourage l’audace et brise la croissance. » Regrettant que les règles internationales s’effacent au profit des « good deal », il a toutefois estimé que les crises que nous traversons, n’étaient pas une fatalité, « décryptons le monde incertain dans lequel nous vivons avec lucidité ».

Aux inquiétudes des entreprises, la préfète déléguée à l’égalité des chances, Julie Bouaziz, a tenu à opposer la constance de l’action publique : « Mon rôle est d’incarner la stabilité, d’assurer une présence forte et constante auprès de celles et ceux qui font vivre l’économie » Elle a mis en avant trois signaux encourageants : une croissance encore positive attendue en 2025, une inflation en reflux, et une attractivité confirmée par le sommet Choose France, avec 40 milliards d’euros d’investissements.

En Essonne: « malgré un recul du chiffre d’affaires des TPE-PME, l’investissement global progresse, les recrutements sont dynamiques, le chômage reste inférieur à la moyenne régionale »

Et de rappeler que l’Essonne résiste : « malgré un recul du chiffre d’affaires des TPE-PME, l’investissement global progresse, les recrutements sont dynamiques, le chômage reste inférieur à la moyenne régionale », et possède de nombreux atouts. « Un écosystème d’innovation remarquable (start-up, plateau de Saclay, pôles de recherche), des filières industrielles fortes (aéronautique, pharmacie, agroalimentaire), des infrastructures de transport performantes, renforcées par le T12, la ligne 18 et le prolongement du tram T7, une politique d’aménagement volontariste portée par le partenariat entre région, département et État, une démographie dynamique, moteur pour l’économie locale. » Malgré les inquiétudes légitimes, des perspectives positives se dessinent pour l’économie française et essonnienne, « notre rôle, à l’État, est de rester à vos côtés, de vous accompagner dans vos projets, et de contribuer à créer les conditions de votre réussite. »

Quatre chocs à venir, pour l’économiste Eric Heyer

L’économiste Éric Heyer (OFCE) a replacé ces constats dans la perspective internationale. « Les États-Unis affichent +13 % de PIB depuis 2019, contre +5,4 % pour la zone euro. La France reste dans la moyenne, mais l’Allemagne stagne. » Quatre chocs sont devant nous, a-t-il ajouté.

