Coronavirus en Essonne : 2753 personnes testées du 1er au 6 juin

Santé Publique France publie quotidiennement depuis le 13 mai dernier des données sur les tests et la positivité de ceux-ci pour le territoire nationale.

En Essonne, depuis le 1er juin et jusqu’au 6 juin dernier, ce sont 2753 personnes qui ont été testées pour la Covid-19. Parmi ces 2753 personnes testées, 62 se sont révélées positives.

Sur ces 62, 19 tests positifs datent du 6 juin, donnant un taux de positivité de 6,1%. C’est le taux le plus élevé depuis le 13 mai en Essonne et le plus élevé en région parisienne le 6 juin.