Coronavirus en Essonne : bilan au 8 décembre

Le nombre de personnes hospitalisées quotidiennement a poursuivi sa tendance baissière entrevue la semaine précédente. Du 30 novembre au 7 décembre, ce sont 127 personnes qui ont été hospitalisées pour Covid-19 dans le département, soit 16 personnes de moins que les sept jours précédents. Le pic du nombre d’hospitalisation ces 7 derniers jours en Essonne a été atteint le 3 décembre avec 25 admissions.

Dans le même temps, le nombre de personnes en réanimation et soins intensifs, l’Essonne est passée de 83 personnes le 29 novembre à 76 le 7 décembre. Une diminution de 7 personnes contre 6 personnes au cours des 7 jours précédents.

L’évolution se poursuit donc sur le même rythme en ce début du mois de décembre. On a même pu constater une augmentation les 1er et 5 décembre avec 1 personne de plus en réanimation et soins intensifs.

Du côté des nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs, la tendance est repartie à la hausse avec 28 personnes admises en réanimation et soins intensifs du 30 novembre au 7 décembre contre 17 personnes sur la période précédente. Une augmentation de 64,7%.

Enfin, depuis le 1er mars ce sont 4589 personnes dont la santé s’est rétablie jusqu’à permettre une sortie de l’hôpital, soit 127 de plus en une semaine.

11486 personnes testées en 7 jours et 1185 positives