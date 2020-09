Coronavirus en Essonne : le point au 15 septembre

La pandémie de Coronavirus se poursuit en France en cette rentrée. Dans ce point hebdomadaire effectué par Le Républicain pour le département de l’Essonne, découvrez les dernières évolutions de la maladie depuis le 8 septembre.

Depuis le 8 septembre, 2 personnes sont décédées des suites du Covid-19 en Essonne. Le premier de ces deux décès a été enregistré le 9 septembre et le second le 14 septembre. En une semaine le nombre de personnes hospitalisées est passé de 216 personnes à 231. Cette augmentation s’est faite de manière relativement constante au cours de la semaine.

Du côté du nombre de personnes en réanimation et soins intensifs, l’Essonne est passée de 17 personnes en situation grave le 8 septembre à 20 le 15 septembre. Le plus bas a été atteint les 10 et 11 septembre avec 15 personnes en réanimation et soins intensifs avant de remonter à 20 personnes le 14 septembre.

11264 personnes testées en 7 jours et 665 positives