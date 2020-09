Coronavirus en Essonne : le point au 8 septembre

La pandémie de Coronavirus se poursuit en France en cette rentrée. Après le point effectué au 1er septembre par Le Républicain pour le département de l’Essonne, voici les dernières évolutions à noter.

Depuis le 1er septembre, 3 personnes sont décédées des suites du Covid-19 en Essonne. Ces 3 décès ont été enregistrés le 2 septembre. Comme au 1er septembre, 216 personnes sont aujourd’hui hospitalisées, un nombre qui a varié au cours de la semaine, descendant jusqu’à 210 le 2 septembre et remonté à 216 le 7 septembre.

Du côté du nombre de personnes en réanimation et soins intensifs, l’Essonne est passée de 14 personnes nécessitant des soins intensifs à 17 personnes le 8 septembre. Le plus bas a été atteint les 2 et 3 septembre avec 13 personnes en réanimation et soins intensifs.

13302 personnes testées en 7 jours et 736 positives