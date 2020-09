Coronavirus en Essonne : le point au 24 septembre

La pandémie de Coronavirus se poursuit en France en cette rentrée. Dans ce point hebdomadaire effectué par Le Républicain pour le département de l’Essonne, découvrez les dernières évolutions de la maladie depuis le 15 septembre.

Depuis le 15 septembre, le nombre total de personnes décédées des suites du Covid-19 a considérablement augmenté en Essonne. Mais cette augmentation est due à un hôpital essonnien qui n’avait pas transmis ces derniers mois plus de 200 dossiers liés à l’épidémie. Résultat, le 18 septembre, ce sont 76 nouveaux décès qui ont été déclarés dans le département.

Depuis le 18 septembre, 5 personnes sont décédées des suites du Covid-19 en Essonne. Le premier de ces décès a été enregistré le 21 septembre, deux autres le 22, le quatrième le 23 septembre et enfin le cinquième le 24 septembre. Pour la première fois depuis la fin mai, des décès sont enregistrés quatre jours consécutifs dans le département.

Le nombre de personnes hospitalisées est désormais de 147. On constate cependant une augmentation du nombre personnes hospitalisées quotidiennement, avec des pics à 27 personnes hospitalisées le 16 septembre, 26 le 23 septembre et 23 le 21 septembre. Là encore, des nombres jamais vus depuis les 30 personnes admises le 22 mai dernier.

Du côté du nombre de personnes en réanimation et soins intensifs, l’Essonne est passée de 20 personnes le 15 septembre à 24 personnes le 24 septembre. Le plus bas a été atteint le 17 septembre avec 19 personnes en réanimation et soins intensifs, et le plus haut avec 26 personnes le 22 septembres avant de redescendre à 24 personnes le 24 septembre.

Là encore, on voit la tendance s’amplifier avec l’augmentation du nombre de personnes admises quotidiennement dans les services de réanimation et soins intensifs en Essonne, avec un pic de 7 personnes le 21 septembre, un plus haut depuis les 10 personnes admises le 28 avril dernier.

11264 personnes testées en 7 jours et 665 positives