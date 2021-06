Covid-19 en Essonne : bilan au 1er juin

Le nombre de personnes hospitalisées est désormais de 522 contre 664 une semaine auparavant, soit 142 personnes de moins. Cette diminution voit ce nombre revenir à un niveau équivalent à ceux des 29 octobre 2020 et 5 janvier 2021, avant les pics de la deuxième et de la troisième vague..

Le nombre des nouvelles personnes hospitalisées quotidiennement a quant à lui évolué défavorablement. Du 25 mai au 1er juin, ce sont 115 personnes qui ont été hospitalisées pour Covid-19 dans le département, une légère augmentation par rapport aux 100 personnes des sept jours précédents. Le pic du nombre d’admissions ces 7 derniers jours en Essonne a été atteint le 25 mai avec 41 personnes entrées à l’hôpital pour cause de Covid-19. Le pic de la période précédente était de 22 entrée à l’hôpital pour Covid-19.

Dans le même temps, le nombre de personnes en réanimation et soins intensifs en Essonne est passé de 121 à 96. Avec 25 personne de moins qu’il y a une semaine, la baisse reprend de manière significative. Ce chiffre est désormais inférieur de 23 patients au pic de la deuxième vague du mois de novembre.

Du côté des nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs, l’évolution est reparti à la hausse avec 37 personnes admises en réanimation et soins intensifs ces sept derniers jours contre 20 personnes sur la période précédente. C’est un coup d’arrêt aux six semaines consécutives de baisse de cet indicateur. Le pic de 14 admissions des derniers jours a été atteint le 25 mai.