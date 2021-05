Covid-19 en Essonne : bilan au 25 mai

Le nombre de personnes hospitalisées est désormais de 664 contre 724 une semaine auparavant, soit 60 personnes de moins. Cette diminution voit ce nombre revenir à un niveau équivalent à ceux des 9 novembre 2020 et 28 janvier 2021, avant les pics de la deuxième et de la troisième vague..

Le nombre des nouvelles personnes hospitalisées quotidiennement continue quant à lui sa diminution. Du 18 au 24 mai, ce sont 100 personnes qui ont été hospitalisées pour Covid-19 dans le département, soit 72 personnes de moins que les sept jours précédents. La diminution est flagrante. Le pic du nombre d’admissions ces 7 derniers jours en Essonne a été atteint le 19 mai avec 22 personnes entrées à l’hôpital pour cause de Covid-19.

Dans le même temps, le nombre de personnes en réanimation et soins intensifs en Essonne est passé de 123 à 121. Avec 2 personne de moins qu’il y a une semaine, on peut parler de stabilisation. Au cours de la semaine, ce nombre a oscillé entre 118 et 122 personnes. Ce chiffre reste supérieur de 3 personnes au pic de la deuxième vague du mois de novembre.

Du côté des nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs, l’évolution est nettement à la baisse avec 20 personnes admises en réanimation et soins intensifs ces sept derniers jours contre 29 personnes sur la période précédente. C’est la sixième semaine consécutive de baisse de cet indicateur. Le pic de 4 admissions des 7 derniers jours a été atteint les 19, 20 et 21 mai.

Une part des variants stable