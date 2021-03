Covid-19 en Essonne : bilan au 2 mars

Du côté des dépistages, du 20 au 26 février, 36820 personnes ont été testées, soit environ 2000 personnes de moins que les 7 jours précédents. Parmi elles, 3840 se sont révélées positives au Covid-19.

Avec 2000 personnes de moins testées en 7 jours et 600 personnes positives de plus, le taux de positivité pour les 7 derniers jours continue d’augmenter. Celui-ci s’établit donc à 10,43% soit 1,97 points de plus que le taux des 7 jours précédents. Un indicateur inquiétant.

Un taux d’incidence qui augmente fortement

Sur cette même période du 20 au 26 février, le taux d’incidence, taux qui correspond au nombre de cas positifs pour 100000 habitants, a également fortement augmenté. Il s’établit désormais à 291.

Il s’établissait à 253,6 dans les chiffres consolidés du 19 février dernier. L’augmentation du taux d’incidence s’est poursuivie dans les jours qui ont suivi jusqu’à culminer à 302,4 et 302,3 les 24 et 25 février.

Le taux d’incidence essonnien reste largement supérieur au taux d’incidence national qui s’établit quant à lui à 220 le 26 février.