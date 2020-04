Essonne : 12 attaques au mortier contre les forces de l’ordre depuis le 6 avril

Une première réponse de l’Etat contre la multiplication des incidents dans les quartiers vient de tomber ce mercredi 22 avril. Le préfet de l’Essonne a pris un arrêté interdisant la vente d’engins pyrotechniques.

Ces engins, et notamment les mortiers, sont régulièrement utilisés afin de prendre pour cible les forces de l’ordre. Cela a été le cas ces dernières semaines en Essonne à Grigny à deux reprises et également à Evry-Courcouronnes.

Dans le dernier cas, les fonctionnaires de police s’étaient retrouvé la cible d’une attaque organisée et le véhicule de patrouilles avait vu sa carrosserie transpercée par les tirs de mortier subis.

Des jets de type cocktails molotovs ou d’acide…

Dans l’arrêté pris ce jour, le préfet de l’Essonne reconnaît la gravité de ces attaques qui surviennent de plus en plus souvent. « Dans le département, les forces de l’ordre sont la cible de guets-apens récurrents depuis le 28 mars 2020 avec des jets de projectiles dont des tirs d’engins pyrotechniques à 12 reprise depuis le 6 avril », note l’arrêté préfectoral.

A ces tirs de mortier s’ajoutent d’autres violences avec « des jets de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs sur les forces de l’ordre » précise l’arrêté. Comprendre donc des jets de l’équivalent de cocktails molotovs ou d’acide.

De ce fait, le préfet de l’Essonne interdit la cession des engins pyrotechniques les plus dangereux « ainsi que le port et transport de ces produits et des substances ou mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs pas des particuliers jusqu’au 11 mai 2020 ».