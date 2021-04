Essonne : la voiture prend feu après des tonneaux à Etréchy

Il était environ 19h50 ce dimanche 11 avril quand un violent accident s’est produit à Etréchy, sur la RD146 au niveau de l’avenue de Cocatrix.

Un automobiliste venant de Chamarande et entrant dans la commune d’Etréchy a perdu le contrôle de son véhicule, percutant deux candélabres en faisant des tonneaux, avant de terminer sa course un peu plus loin sur le toit.

Le conducteur et son passager sont sortis indemnes, mais choqués du véhicule. Des riverains ont essayé de retarder l’incendie de la voiture avec leurs extincteurs en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Ceux-ci ont ensuite éteint le feu au moyen d’une lance à eau.