Essonne : les 1300 lignes coupées, rétablies par Orange à Massy et Wissous

Essonne : les 1300 lignes coupées, rétablies par Orange à Massy et...

Dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 avril, une tentative de vol de câbles a eu lieu sur des infrastructures Orange interrompant le service pour 1300 lignes sur les communes de Massy et Wissous.

Les équipes de techniciens Orange et de leurs sous-traitants étaient immédiatement sur le pont afin de rétablir le service d’abord pour les lignes des services prioritaires, puis pour tous les abonnés. L’objectif initial était le rétablissement complet du service pour le mercredi 15 avril.

Un objectif qui a été très largement dépassé par les techniciens sur le terrain. Dès ce dimanche 12 avril en milieu d’après-midi les 1300 lignes coupées étaient rétablies. « Ils ont travaillé jour et nuit en se relayant afin de permettre aux particuliers, entreprises et autres services d’être le moins pénalisés et ce, en période de crise sanitaire », souligne-t-on chez Orange, saluant l’investissement des équipes.

L’entreprise y voit la confirmation de la qualité du Plan de Continuité d’activités mis en place dans ce contexte de crise.