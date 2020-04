Essonne : une tentative de vol de câbles coupe 1300 lignes à Massy et Wissous

Depuis quelques semaines, et dans l’ensemble des régions, de nombreux actes de vandalismes ont été recensés contre des infrastructures Orange. Cela a encore été le cas dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 avril à Massy.

Ainsi, 7 câbles ont été coupés, mais ils n’ont pas eu le temps d’être volé. L’impact porte sur 1 300 lignes situées à Massy et Wissous. Sur les 1300 lignes, il y a 700 lignes Orange, 450 sur Massy et 250 sur Wissous, et 600 lignes opérateurs tiers.

Mais dans ce contexte de crise sanitaire, cet acte de vandalisme est particulièrement grave. « Parmi les lignes impactées, nous avons des clients prioritaires comme le commissariat de police, les mairies de Massy et de Wissous, des banques et des entreprises ainsi qu’un cabinet médical », précise Orange.

Les techniciens Orange secondés par un sous-traitant sont déjà sur place après que les services experts d’Orange aient procédé au diagnostic ce matin des dégâts. Au total, 1500 mètres de câbles sectionnés sont à changer.

« Les clients prioritaires seront réparés en provisoire dans le courant de la soirée, les travaux se poursuivront tout le weekend pour un rétablissement prévu mercredi prochain, espérant même plus tôt, précisait Orange ce vendredi 10 avril. Compte tenu des conditions sanitaires spécifiques, Orange prend l’ensemble des précautions nécessaires afin que nos techniciens interviennent en toute sécurité et avec les équipements nécessaires ».

Une enquête est en cours.