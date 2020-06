Essonne : les camions des associations caritatives incendiés à Etampes

Les passants ne cachent pas leur incompréhension devant les carcasses des trois véhicules détruits par l’incendie qui a été déclenché volontairement mercredi 24 juin au soir.

« Pourquoi, mais pourquoi on fait des choses comme ça », se demande une habitante du quartier. « Il ne faut rien avoir dans la tête pour faire ce genre de choses », affirme un autre Etampois passant le long de la clôture d’où il peut apercevoir les véhicules détruits.

Ne rien avoir dans la tête ou avoir justement une petite idée derrière la tête ? C’est bien la question que se pose les policiers qui mènent l’enquête sur cet acte criminel qui a lieu quelques semaines après un acte similaire au même endroit et qui avait bien failli tourner au drame.

« Des investigations techniques sont en cours sur l’incendie. Le feu a été mis vers 23h au camion qui avait été acheté par la mairie après l’incendie du 21 mai qui avait détruit un véhicule du Secours Populaire. Il s’est ensuite propagé à deux véhicules de la Croix Rouge », précise-t-on du côté de la police.

Plusieurs questions planent autour de ces faits. Les deux incendies sur le site des associations caritatives sont-ils liés ? Le contexte électoral doit-il également être pris en compte alors que ce nouvel incendie a eu lieu quelques heures après un débat à la télévision entre les trois candidats présent pour le second tour du scrutin à Etampes ?

Des questions auxquelles tout le monde souhaite avoir des réponses et particulièrement les associations caritatives étampoises dont le fonctionnement et l’aide aux plus démunis est menacé par ces actes inqualifiables.