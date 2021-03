Essonne : les policiers sauvent un bébé à Grigny

Après le sauvetage de deux très jeunes enfants mercredi 24 mars après-midi à Savigny-sur-Orge, les policiers ont à nouveau été déterminant pour sauver la vie d’un bébé dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 mars à Grigny.

Au cours de la nuit dans le quartier de la Grande Borne, une femme sort en pleurs de son immeuble. Elle tient dans ses bras un enfant et appelle à l’aide. Les policiers présents dans le quartier vont à sa rencontre et constatent que l’enfant âgé d’1 an ne respire plus.

Ils pratiquent alors les gestes de premiers secours, et une manœuvre de Heimlich. L’enfant crache ce qui bloquait ses voies aériennes et se met à respirer à nouveau. Les policiers ont ensuite placé l’enfant en position latérale de sécurité en attendant les secours.