RER C : pas de reprise du trafic vers Paris avant 10 jours ?

RER C : pas de reprise du trafic vers Paris avant 10...

C’est ce qui se murmure ce mercredi 2 décembre à la SNCF après l’incident qui a eu lieu dans la nuit du lundi 30 novembre au mardi 1er décembre sur un chantier mené par Vinci au niveau de Tolbiac, entre les gares de Bibliothèque François-Mitterrand et Paris-Austerlitz.

Apparemment, ce seraient les chaines des grues portant le coffrage des poutres qui auraient céder. Le coffrage en chutant est alors tombé sur le support en se brisant en deux sur les voies du RER C.

« Onze jours de travail sont prévus pour découper le coffrage », souffle un agent de la SNCF. Vu les efforts déployés, on peut espérer un dénouement plus rapide de ce chantier, mais cela restera de toute façon trop long pour les usagers du RER C.