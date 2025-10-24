Football : Saint-Michel éliminé de la Coupe de France sur tapis vert

Les Saint-Michellois ne pourront pas affronter l’US Ivry ce samedi lors du 6e tour de Coupe de France. Ils ont été disqualifiés à la suite d’une erreur administrative.

Le Saint-Michel FC 91 ne disputera pas le 6e tour de la Coupe de France contre l’US Ivry (N3) ce samedi au stade des Bords de Seine, à Evry. Les dirigeants du club, qui n’avaient pas ménagé leurs efforts pour trouver un terrain de repli dans l’Essonne pour recevoir leurs adversaires – le stade René-Fayel n’est plus homologué à ce stade de la compétition – ont déchanté mercredi matin quand ils se sont vu signifier leur disqualification sur tapis vert par la commission juridique de la ligue de football Paris/Ile-de-France.

A la suite de sa défaite contre Saint-Michel au tour précédent (1-2), le LSO Colombes (D1) a fait une demande d’évocation au sujet d’un joueur – Lassana Maïga en l’occurrence – inscrit sur la feuille de match. Arrivé au club essonnien cet été en provenance du Canada, il n’a pas fait l’objet de la procédure de délivrance du Certificat international de transfert (CIT).

Bien renseignés, les dirigeants colombiens ont sauté sur l’occasion. « On a un service juridique au club qui épluche toutes les feuilles de match et traque les erreurs administratives de nos adversaires, explique Samir Bouaziz, le directeur technique du LSOC. On aurait préféré ne pas faire d’évocation, mais l’enjeu en valait le coup. Ce n’est pas tous les jours qu’on joue un 6e tour de Coupe de France surtout pour un club comme nous, qui évolue en District. »

Joint par téléphone, Daniel Cohen, le président du club saint-michellois, n’a pas confirmé l’identité du joueur incriminé. Mais selon nos sources, il s’agit bien de Lassana Maïga, attaquant de l’équipe de football de l’Université canadienne Saint-Boniface qui a remporté la ligue Manitoba Colleges Athletic Conference lors de la saison 2024-2025. Il n’a disputé que onze matchs pour quatre buts inscrits.

Outre l’élimination de la Coupe de France sur tapis vert, Saint-Michel a écopé d’un retrait de six points en championnat. Premiers et invaincus (3v, 1n) dans le groupe B de Régional 3 à l’issue de la 4e journée dimanche dernier, les Saint-Michellois reculent à la 10e place avec seulement quatre points au compteur. Ils sont désormais à six longueurs de La Garenne-Colombes, le nouveau leader.

Aymeric Fourel