Le drive et les livraisons doivent tirer l’activité de ce nouveau restaurant McDonald’s

Le nouveau point de vente de l’enseigne de restauration rapide McDonald’s a ouvert ses portes ce mardi 16 septembre le long de la RN20 dans la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, au niveau de la ZAC du lièvre d’Or. Celui-ci a été inauguré le vendredi 12 septembre dernier par son propriétaire Frédéric Merian, en présence de Norbert Santin, maire de la commune.

L’édifice qui est sorti de terre en quelques mois est l’un des nouveaux grand modèle de restaurant de la chaîne de restaurant. Avec une superficie de 128m2 en salle et de 126 m2 en terrasse il dispose d’une place conséquente pour accueillir les consommateurs sur place. Mais pour les investisseurs, l’activité du restaurant Germinois ne reposera pas que sur la vente sur place.

La cuisine du nouveau McDonald’s de Saint-Germain-lès-Arpajon (Photo © Le Républicain de l’Essonne).

« Les modes de consommation évoluent, et pour un restaurant comme celui-ci, au vu de son emplacement, nous estimons à 45% le volume de vente en drive et de 10 à 15% les ventes effectuées par livraison », indique Frédéric Merian. Plus de la moitié des ventes donc se feront par ces deux biais. La piste de drive incorpore d’ailleurs deux bornes de commande pour faire face au volume attendu.

L’emplacement du restaurant, à la fois le long d’un axe de circulation très important, et en même temps tout proche de la ville est considéré comme stratégique par McDonald’s et propice au développement économique. Alors que les fast-food entrent généralement dans la catégorie des restaurants accessibles financièrement au plus grand nombre, l’enjeu du coût de la nourriture est une problématique connue.

« Nous avons des menus avec des prix très serrés afin qu’ils soient accessibles, comme le Happy Meal à 4 euro ou le menu McSmart à 5 euros, mais nous faisons face à une nette augmentation du prix de la matière première, notamment sur la viande de bœuf, avec +38% depuis le début de l’année », ajoute le propriétaire. Celui-ci est néanmoins confiant sur la réussite de ce nouvel établissement pour lequel 45 emplois ont été créés.

Le restaurant est désormais ouvert 7j/7, avec des nocturnes jusqu’à 1h du matin le vendredi et le samedi pour le service drive.