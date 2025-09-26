Les agriculteurs d’Essonne étaient à Versailles pour faire entendre leur colère

Ce vendredi 26 septembre, à l’initiative de la FDSEA d’Ile-de-France, les agriculteurs de la région ont mené une action symbolique devant le château de Versailles (78), parmi eux, on retrouvait plusieurs Essonniens.

Le message porté par les agriculteurs franciliens ce vendredi matin n’avait rien de surprenant. Il rappelait simplement le leitmotiv répété ces dernières années : « n’importons pas l’agriculture dont nous ne voulons pas ! ». Dans la ligne de mire des agriculteurs, le projet d’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur de l’Amérique du Sud, mais également la loi Duplomb, qui devait permettre l’utilisation des néonicotinoïdes indispensables pour les betteraviers, et partiellement censurée sur ce point spécifique par le Conseil constitutionnel. Le mot d’ordre rappelé ce vendredi matin c’était « on ne lâche rien ».

Cette opération n’aura pas provoqué de perturbations pour les usagers de la route, puisque, hormis quelques tracteurs yvelinois, les agriculteurs des quatre coins de la région se sont simplement retrouvés à Versailles à 6h du matin. Il ne s’agissait pas forcément ce vendredi de faire une démonstration de force, mais bel et bien de se rappeler au bon souvenir de tous. « Ce sont les mêmes revendications depuis deux ans maintenant et rien n’avance. Et ce qui se passe sur le Mercosur, c’est la goutte d’eau qui agace tout le monde », confie un exploitant essonnien. A cela s’ajoutent les importations venues d’Ukraine, comme par exemple pour les œufs, avec des contraintes bien moindre que pour les producteurs français.

Qui en face pour les écouter ?

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !

Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.