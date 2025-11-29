Les compagnons du goût de l’Essonne en soutien aux Petits princes

Du 22 novembre au 23 décembre, les artisans essonniens membres du réseau de 500 bouchers – charcutiers font preuve de solidarité pour les fêtes.

Les ventes de sachets de guimauves servent à soutenir l’association qui réalise les rêves d’enfants malades.

La solidarité est une valeur fondamentale pour ces professionnels qui se mobilisent depuis 2014 pour soutenir l’association Les Petits princes.

Cette mobilisation prend la forme de sachets de guimauves vendus dans les boutiques des compagnons. Chaque vente représente trois euros reversés directement à l’association. En plus de 10 ans, cela représente 392 325 euros. De quoi ravir les papilles et aider à faire fondre le cœur des petits malades.

Pour soutenir cette action, voici la liste des commerces essonniens où acheter des guimauves :

Dany Moncouyoux, Boucherie du Marché : 1 place de la Victoire à Palaiseau

Jean-Paul Heurtault, Les 3 Petits Cochons (3 adresses) : 34 avenue Général de Gaulle à Ballancourt-sur-Essonne – 31 rue de Corbeil à Baulne – CC de la Verville à Mennecy

Laurent Tornier : 57 rue Charles de Gaulle à Bures-sur-Yvette

Ana Cameirinha : 4 rue du Haut Pavé à Étampes

Arnaud Steiner, Boucherie du Centre : 38 Grande Rue à Étréchy

Benjamin Carbon : 4 place de la Mairie à Nozay

Article écrit par François Perisse