Robin LANGE

Massy–Antony : 7,1 millions d’euros pour un réseau de chaleur plus vert

La mise en service des installations est prévue pour 2026. ©Massy

Le réseau de chaleur urbain de Massy–Antony, en service depuis les années 1960, s’engage dans une transformation majeure pour réduire son empreinte carbone.

L’Agence de la transition écologique (Ademe) a prolongé son soutien en signant, le 16 juin dernier, une convention d’aide de 7,1 millions d’euros avec le Syndicat mixte pour le chauffage urbain et le traitement des déchets ménagers (Simacur). L’objectif est ambitieux : atteindre un taux d’énergies renouvelables ou de récupération supérieur à 90 % et décarboner la quasi-totalité des besoins des 26 000 logements desservis.

Journaliste dans le nord de l'Essonne. Il traite notamment les sujets de Paris-Saclay.
