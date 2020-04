Brétigny-sur-Orge : 5 tonnes de denrées alimentaires pour les plus démunis

Le magasin Marché Frais Géant de la commune a fait don de cette nourriture aux membres du groupe Entraide et solidarité entre Brétignolais(e)s, qui s’occuperont de la distribution.

Malgré le confinement de la population pour lutter contre le Covid-19, « Entraide et solidarité entre Brétignolais(e)s » ne chôme pas. Créé et géré par Steevy Gustave, le groupe Facebook mis en place à la fin du mois de mars avait déjà plusieurs initiatives à son actif tel que l’impression d’attestations dérogatoires de sorties ou la fabrication de masques. Mais depuis le mardi 21 avril, le collectif a pris une dimension plus importante encore. Ce jour là, à bord d’une estafette et de deux voitures, quelques membres se rendent au magasin Marché Frais géant de la commune. L’objectif : récupérer quelques denrées alimentaires donnés par le magasin afin d’aider les plus démunis. Sur place, la réalité dépasse les espérances et ce ne sont pas moins de 5 tonnes de nourriture qui attendent les brétignolais solidaires. De quoi apporter une aide massive.

« Nous avions déjà mis en place le fait de faire les courses pour les Brétignolais les plus fragiles, explique Steevy Gustave. Un jour j’ai reçu un message de l’un d’eux m’expliquant qu’il aimerait bien profiter aussi de ces courses à domicile. Mais qu’il n’en avait tout simplement pas les moyens. Il faut dire qu’avec la fermeture notamment des Restaurants du cœur en cette période de confinement, certaines personnes se retrouvent vraiment démunies. » Grâce à son réseau, celui qui est également candidat aux élections municipales à Brétigny-sur-Orge parvient à contacter le magasin Marché Frais Géant qui accepte de faire don de quelques palettes de nourriture. Là encore, un geste de solidarité de la part de l’enseigne. « Nous avons la chance de pouvoir encore travailler, ce qui est loin d’être le cas de tout le monde, note Bruno Quattruci, dirigeant de la société qui a également fait don de denrées dans les communes de Corbeil-Essonnes et Grigny. Nous estimons donc qu’aider les citoyens les plus en difficulté, notamment dans des villes au pouvoir d’achat faible, est la moindre des choses. Le chiffre d’affaire est bien sûr un sujet très secondaire pendant cette période. C’est la solidarité qui doit primer. »

Charge désormais au collectif d’assurer la distribution de toutes les denrées. Après avoir fait don de plus d’une tonne à la Croix-Rouge et à l’épicerie sociale Le sucre d’orge, pour les bénéficiaires du CCAS, un numéro de téléphone (le 06.04.52.34.95) a été mis en place pour toutes les personnes dans le besoin ou qui connaissent une personne en difficulté. Après envoi d’un message à ce numéro (l’opération est confidentielle, ndlr), le collectif mettra « tout en œuvre » pour fournir un colis comprenant gâteaux, pâtes, lait, raviolis, huile et œufs, grâce à la mobilisation de ses membres.