Essonne : marché de Noël à Etampes dimanche

L’association des commerçants L’Etampoise organise un marché de Noël ce dimanche 18 décembre en centre-ville. Cet événement, une première, rassemblera à la fois les commerçants et des artisans locaux.

« Nous voulons proposer un temps fort et festif aux habitants le dernier dimanche avant Noël. L’événement aura lieu sur la place Notre-Dame », indique Annelyse Strasser, présidente de l’association des commerçants.

Une douzaine de stands seront présents sur la place avec des artisans locaux, comme par exemple les Sources de l’Eclimont d’Abbéville-la-Rivière. Les commerçants des autres quartiers seront également présents.

Evidemment, les commerces du centre-ville seront ouverts toute la journée. « Il y aura une ambiance musicale de Noël, des crêpes, du chocolat et du vin chaud pour les petits et les grands et les enfants pourront se faire prendre en photo avec le Père Noël », annonce la présidente.

A 15h, sera tiré au sort le vainqueur du concours de la chasse aux étoiles organisée par les commerçants de l’Etampoise.