Le Républicain de l’Essonne : les bonnes méthodes à adopter pour partager un de nos articles en ligne

Pourquoi éviter de partager des coupures de presse sur les réseaux sociaux ?

Au Républicain de l’Essonne, nous savons qu’il peut être tentant de partager des articles intéressants en postant des photos ou des scans des articles sur les divers réseaux sociaux. Vous souhaitez probablement faire découvrir une information à votre entourage, leur montrer une actualité qui vous a marquée. Mais, bien que cela parte d’une bonne intention, ce geste peut avoir des impacts inattendus sur la presse locale et le travail des journalistes.

Les articles publiés dans les journaux résultent d’un travail minutieux. Collecte d’informations, vérification des faits, rédaction : chaque étape demande du temps et des ressources. Publier des coupures de presse en ligne sans lien vers la source d’origine peut priver les journalistes de la reconnaissance de leur travail et, en fin de compte, affecter le modèle économique qui leur permet de continuer à produire des informations de qualité. En effet, les journaux, comme le Républicain de l’Essonne, dépendent en partie des ventes et des abonnements pour financer leurs activités et rémunérer leurs équipes. Nous sommes sept journalistes à remplir les pages chaque semaine : Maryne Vialette et Teddy Vaury, rédacteurs en chef, Aurélie Corvisy, Robin Lange et Thibault Le Vot, journalistes polyvalents, Aymeric Fourel, rédacteur en chef adjoint chargé des Sports et Jérémy Andrieux, journaliste sportif.

De plus, les articles, les photographies et les contenus produits par les journalistes sont protégés par les droits d’auteur. La loi garantit leur propriété intellectuelle et leur reconnaissance. Lorsque vous partagez un article, pensez à partager simplement le titre ou une image qui en illustre le contenu, avec un lien vers la version en ligne ou le site du journal. Cela permettra aux lecteurs de consulter l’article dans son contexte complet tout en respectant le travail des journalistes. Tous les articles des éditions papier et numérique ne sont pas forcément en ligne. Les articles publiés sur notre site internet sont partagés automatiquement sur nos réseaux sociaux Facebook, X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Alors, avant de poster un scan d’article, demandez-vous si cela valorise correctement l’effort des professionnels de la presse et si cela soutient les médias auxquels vous êtes attaché. Grâce à vous, la presse peut continuer à exister et à nous informer. Merci d’avoir lu cet article jusqu’au bout et merci à ceux qui prendront le temps de soutenir la presse avec des partages justes.

CONCLUSION : Pour partager un article en ligne, partagez le site internet www.le-republicain.fr ou le lien direct vers l’article en ligne. S’il s’agit d’un scan, il est fortement recommandé de cacher une partie du texte. Si l’article est en haut d’une page, il est préférable de garder le numéro de page, la date de l’édition et la rubrique. L’article entier peut être conservé à des fins d’archives personnelles.

Exemple : Pour cet article, partagez le lien web : https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-de-nouvelles-elections-partielles-a-soisy-sur-ecole-lancien-conseil-municipal-sexprime et/ou cachez une partie du texte comme ici :