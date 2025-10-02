Octobre rose : les courses et marches roses programmées en Essonne

Week-end des 4 et 5 octobre 2025

ARPAJON : Course la Valdorgienne, dimanche 5 octobre au départ de la mairie d’Arpajon à 9h30 et 9h40 jusqu’au village d’arrivée dans le parc du château de Morsang-sur-Orge. Gratuit.

COUDRAY-MONTCEAUX : Dimanche 5 octobre à 8h30 au départ du golf. 1ere édition de la Coudraysienne rose : parcours enfant de moins de 12 ans (1km), course ou marche (5km) et course (10km). Tarif : 5€ sauf enfant (gratuit). Stands.

DOURDAN : Dimanche 5 octobre à aprtir de 9h30 au départ du château. Randonnées de 5 ou 10km. Participation de 5€.

DRAVEIL : Dimanche 5 octobre à partir de 8h30. marche (3km), course (5/10km) et course ou marche (5km). Tarif : 5€, tee-shirt rose offert. Gratuit pour les mineurs. Animations et stands.

ETIOLLES : Samedi 4 octobre à 9h au départ de la maison des associations. Marche d’environ 8 km ou 4 km. Participation de 5€.

FORGES-LES-BAINS : Dimanche 5 octobre au départ du parc des Thermes. A partir de 9h avec échauffement (10h), départ pour la course Forges rose de 8km (10h30) et la marche de 5km (10h45). Stands et restauration. Tarif : 15€, 8€ pour les moins de 12 ans reversé à la ligue contre le cancer.

LARDY : Samedi 4 octobre à partir de 10h30 dans le parc de l’hôtel de ville. A chaque tour du parc effectué (course ou marche), la Ville reverse 1€ à la Ligue contre le cancer.

MARCOUSSIS – LINAS : Samedi 4 et dimanche 5 octobre au Centre national de rugby, au profit de l’institut Gustave-Roussy. De 9h à 9h45, inscriptions à la course et vente de goodies. Départ de la course enfants à 10h (don libre). Départ de la course adultes à 10h30 (don libre, minimum 5€).

MORSANG-SUR-ORGE : Dimanche 5 octobre, marche de 5 km au départ du village rose dans le parc du château, à partir de 8h45. Gratuit.

NAINVILLE-LA-ROCHE : Dimanche 5 octobre à 9h à la salle polyvalente (à côté d ela mairie). Marche matinale en forêt, petite collation offerte par la municipalité puis vente de brioche et accessoires divers au profit de la ligue contre le cancer. Renseignements et réservation des brioches auprès de la mairie au 01.64.98.01.55.

SAINT-VRAIN : Dimanche 5 octobre, marche et course solidaire depuis le parc. Départ des courses à partir de 10h15 : joëlettes (10km), course (5 et 10km), marche (5km). Echauffement collectif à 10h. Tarif 7€.



Week-end des 11 et 12 octobre 2025

ANGERVILLE : Dimanche 12 octobre à la salle polyvalente. Village rose ouvert dès 13h30. Départ course de 10km à 15h, course ou marche de 5km à 15h15. Echauffement musical à 14h30. 8€ par participant, dont 5€ reversé à la ligue contre le cancer.

BREUILLET : Dimanche 12 octobre à la plaine des ports. Deux parcours, 5 et 10km à faire en courant ou en marchant. Tarif: 10€ adulte, 1€ pour les 3-15 ans.

EVRY-COURCOURONNES : Samedi 11 octobre, les Foulées roses avec deux parcours de marche (2,5km et 8km) et une course de 8km au départ de la place des Droits-de-l’Homme-et-du-Citoyen. Tarif : 7€. Inscription sur www.helloasso.com/associations/ligue-contre-le-cancer-comite-essonne.

LIMOURS : trail semi-urbain Casse-pattes, samedi 11 octobre. Trail solo ou en relais de 10km, course enfants (1 ou 2km) et marche 5km. Animations, village santé. Infos sur www.mairie-limours.fr

MAROLLES-EN-HUREPOIX : samedi 11 octobre à partir de 9h30 au départ du stade.

MENNECY : Dimanche 12 octobre, course et marche de 5/10km au départ du parc de Villeroy.



Week-end des 18 et 19 octobre 2025

LARDY : Trail rose organisé au départ de la gare de Lardy (côté rue des Vignes) le dimanche 19 octobre à 10h30. Inscription au 06.86.21.42.02.

PUSSAY : Dimanche 19 octobre au départ du gymnase. Départ de la 4e boucle rose 8km à 10h puis départ de la marche 5km à 10h10. Tarif : 5€, boissons offertes. Organisé par le comité des fêtes. Inscription sur place possible.

ST-GERMAIN-LÈS-ARPAJON : samedi 18 octobre, course organisée par les enfants à 10h depuis le parc de la mairie. Tarif libre (minimum 2€).

SOISY-SUR-ECOLE : samedi 18 octobre sur la place de lamairie. Ateliers de prévention de 10h30 à 12h30 puis à 14h départ de la marche (5km) et de la course (10km).

BOISSY-SOUS-ST-YON : marche rose de 7 ou 11km samedi 25 octobre au départ du complexe du jeu de Paume à 9h30.

VERT-LE-GRAND : Course des asters, dimanche 26 octobre. Pour les cancers du sein et de la prostate. Trois parcours de 3,6 ou 9km. Echauffement collectif à 9 heures au complexe sportif. Animations, stands. Tarif : 6€ pour la ligue contre le cancer Essonne. Tee-shirt rose ou bleu compris à récupérer les samedis 18 et 25 octobre. Réservation sur www.helloasso.com/associations/ligue-contre-le-cancer-comite-essonne.

Les participations financières, fixes ou libres, des événements listés sont reversées principalement à la Ligue contre le cancer, sauf précision d’un autre organisme œuvrant contre le cancer.

Programme complet des animations sur : www.ligue-cancer.net/91-essonne