Plus de 10 500 euros récoltés pour la Ligue contre le cancer en une journée d’Octobre rose

L’agglomération Val d’Yerres Val de Seine a organisé dimanche 5 octobre la 7e édition de VYVS en Rose.

Près de 2000 participants ont pris le départ des courses ou marches proposées dimanche 5 octobre au matin par la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine dans le cadre de la 7e édition de VYVS en rose au profit de la lutte contre le cancer du sein. Dans une ambiance musicale, sportive et très conviviale, petits et grands, seul ou en famille, les participants se sont échauffés en rythme avant de s’élancer sur le parcours en forêt. L’important n’était pas de gagner mais d’être présent.

Accompagné de Christine Garnier, maire de Quincy-sous-Sénart et vice-présidente de l’agglo Val d’yerres Val de Seine en charge notamment de la santé, et de nombreux élus du territoire, le président François Durovray a indiqué que « seulement 40% des femmes se font dépister en Essonne, ce n’est pas suffisant ! Il faut encore et toujours en parler autour de nous. Même après Octobre rose, restons mobilisés car un dépistage précoce c’est presque toujours une vie sauvée ! ».

Il faut remercier les équipes de la communauté d’agglomération pour cette organisation, aux associations et entreprises mobilisées autour de l’événement qui a permis de recueillir plus de 10.500 euros qui seront reversés à La Ligue contre le cancer – Essonne.

Il faut également remercier pour leur aide et leur soutien tous les partenaires, le Département de l’Essonne, la Ville de Draveil, Carrefour, le lycée Nadar de Draveil, Visière Solidaire, Croix-Rouge française, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France, Ostéobio, l’Office national des forêts, La Capsula, Batucada, les communautés professionnelles territoriales de santé, …

Il faut surtout remercier toutes celles et tous ceux qui ont manifesté leur solidarité dimanche matin en se mobilisant pour cette grande cause.

Dimanche, le territoire vert et bleu était heureux et fier de se parer de rose !