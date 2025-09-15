Quel avenir pour la halle du marché central fermée depuis presque deux ans à de Corbeil-Essonnes ?

Désormais totalement mise à nu, débarrassée de son amiante et couverte de peinture jaune, la halle du marché implantée place du Comte-Haymon se demande à quelle sauce elle va être mangée. En effet, son avenir paraît de plus en plus incertain dans la mesure où sa réhabilitation ne devrait pas se concrétiser avant 2027.

Fermée au public pour travaux de rénovation depuis janvier 2024, la halle de la place du Comte-Haymon devait retrouver ses activités en mars 2025. Après une campagne de désamiantage entamée en janvier 2025, la structure désormais peinte en jaune, sans vitrage et totalement vidée de ses équipements attend de retrouver son aspect d’origine.

Les travaux à l’intérieur devraient se terminer pour la fin de l’année.



Apparemment, l’attente risque d’être longue dans la mesure où Bruno Piriou, maire de Corbeil-Essonnes, prévoit de lancer un débat sur l’avenir de la fameuse halle comme il l’a annoncé dans sa vidéo hebdomadaire du vendredi 22 août dernier. Est-ce à dire que rien n’est encore décidé concernant la suite des travaux à venir ? Selon nos informations, rien ne devait se faire avant 2027. « Vous voyez qu’il y a des travaux dans la ville et tout est à peu près dans les délais », souligne-t-il.

Les abords de la halle devraient être effectués prochainement.

« En centre-ville, nous serons en mesure, à la fin de l’année, d’inaugurer les passerelles, tout le mobilier urbain autour de Saint-Spire, toute la place du Comte-Haymon », précise l’édile avant d’évoquer très brièvement la situation de la halle du marché central. « On aura un débat sur la halle, on en discutera, mais, à la fin de l’année, on aura un centre-ville qui pourra respirer avec des travaux finis », assure le maire de Corbeil-Essonnes sans donner plus de détails.

La réouverture de la halle et le retour du marché place du Comte-Haymon en question

Que va devenir la halle de la place du Comte-Haymon, a-t-elle vraiment un avenir ? Va-t-elle conserver son rôle initial, ses activités commerciales qu’elle assurait les jours de marché depuis sa création en 1862 ? Rien n’est moins sûr pour cet édifice classé « Monument historique » le 16 février 1987. Dans la mesure où le retour du marché central actuellement hébergé sur une partie des allées Aristide-Briand ne semble plus à l’ordre du jour, on est en droit de se poser nombre de questions. Il faut savoir, en effet, que l’inauguration de la place du Comte-Haymon prévue le vendredi 19 décembre prochain ne sera pas liée au retour des commerçants non sédentaires qui ont déserté les lieux fin 2023. De plus, la municipalité a décidé d’y implanter, en cette fin d’année synonyme de fêtes, un marché de Noël. Dès lors, le plus vraisemblable est que les traditionnels marchés des mardis, vendredis et dimanches continueront à se tenir, pour une période encore indéterminée, voire à demeure, sur les allées Aristide-Briand, dans des structures provisoires pas très adaptées et dont la location annuelle est estimée à environ 315.000 euros, rien que pour cette année.

