Handball [Proligue] : Deux points retirés à Massy

Le Massy-Essonne Handball a perdu deux points (et un point avec sursis) au classement de Proligue pour ne pas avoir respecté son budget prévisionnel présenté en début de la saison 2018/2019.

Avant même la reprise du championnat de Proligue, l’année 2020 commence mal pour le Massy-Essonne Handball. A la suite de son audition devant la Commission nationale d’aide et de contrôle de gestion (CNACG) le 17 décembre 2019, le MEHB s’est vu retirer deux points et un avec surcis car le club « n’a pas respecté son budget prévisionnel ni le plan d’apurement de ses capitaux propres négatifs auquel il était soumis », selon le communiqué de la Ligue Nationale de Handball.

« La CNACG a considéré que ces faits avaient permis au club de Massy de bénéficier, pour la saison en cours, d’un avantage indu rompant ainsi l’équilibre compétitif avec ses concurrents et faussant l’équité sportive du championnat de Proligue dans lequel il est engagé. […]

Dans ces conditions, la CNACG a estimé que seule une sanction sportive était adaptée. La position du club de Massy au classement général de Proligue évolue donc de la 3e à la 4e place du championnat. »

Deux points qui peuvent coûter cher en fin de saison

Dans un communiqué publié ce jour, le MEHB indique qu’il ne fera pas appel de cette décision. « Malgré l’impact négatif de cette sanction sur le classement de la saison en cours, le club a décidé, avec humilité et courage, d’accepter cette décision et de ne pas interjeter appel. »

Si cette décision du gendarme financier du handball français « ne remet pas en cause une participation du MEHB aux play-offs en fin de saison », dixit le président Grégoire de Rouffignac, ses joueurs n’ont désormais plus que deux points d’avance sur le septième et premier non qualifié (ndlr : actuellement Billère). Ils ont donc tout intérêt à l’emporter contre Saran (11e) pour la reprise prévue le samedi 8 février (20h30) au COS.

