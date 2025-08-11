Un nouveau village s’engage à parler du don d’organes

Le village de Plessis-Saint-Benoist a signé une convention avec l’association France Adot afin de devenir ambassadeur du don d’organes.

Quand la vie s’arrête, la vie peut continuer. C’est en résumé le message que la municipalité du Plessis-Saint-Benoist s’est engagée à relayer en devenant village ambassadeur du don d’organes le samedi 12 juillet dernier. Il fait partie des 16 communes du département à s’engager dans cette cause.



Carole Missault, maire, a en effet signé avec Vivette Hirsch, la présidente de France Adot 91, l’émanation départementale de l’association promeuvant le don d’organes et de tissus humains, ont signé la charte à la salle des fêtes, et dévoilé les panneaux qui ornent désormais l’entrée de la commune. « J’ai rencontré Vivette il y a deux ans, et nous avons parlé ensemble du sujet auquel je suis sensible. Elle m’a rappelé l’importance de la sensibilisation au don d’organes, de mœlle osseuse et de tissu », se souvenait Carole Missault. Grâce au soutien de deux habitants du village, Yannick et Stéphane, eux-mêmes engagés au sein de France Adot 91, cette discussion s’est donc concrétisée à la mi-juillet sur la signature de cette convention. « C’est un très bel engagement de la commune pour cette cause. Il faut rappeler que nous sommes toutes et tous des ambassadeurs du don d’organes », a insisté Vivette Hirsch. Son développement est primordial, alors que le taux de refus pour le prélèvement d’organes est de 53 % en Île-de-France contre 39 % au niveau national.

Un arbre de vie sera également planté à l’automne dans la commune, et ce projet se concrétisera grâce au soutien du Lions club de Dourdan. Un soutien comme une évidence pour Jean-Pierre Jubert, représentant du club service présent lors de cet événement.