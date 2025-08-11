Une déchèterie improvisée sur un site municipal de Corbeil-Essonnes

Grossissant au fil des jours, un immense tas de détritus et autres encombrants orne, quai de l’Apport-Paris, les abords du local municipal réservé au support technique, à l’évènementiel et à la logistique de la ville de Corbeil-Essonnes.

Interpellée par des riverains soucieux de la préservation de leur cadre de vie, Samira Ketfi, conseillère municipale dans les rangs de l’opposition n’a pas tardé à réagir en adressant un courrier à Bruno Piriou, maire de Corbeil-Essonnes.

« Je tiens à porter à votre connaissance une situation particulièrement préoccupante concernant l’état de salubrité du parking situé sur le site du bâtiment Support technique, évènementiel et logistique de la ville de Corbeil-Essonnes situé quai de l’Apport Paris », indique la lettre dont une copie a été adressée à Frédérique Camilleri, préfète de l’Essonne. « Comme en témoignent les photographies et vidéos jointes au mail accompagnant ce courrier, un amas d’ordures et de déchets divers y est entreposé de manière permanente et depuis plusieurs semaines, prenant chaque jour davantage d’ampleur », déplore l’opposante qui souligne que cette accumulation, située sur un site relevant de la responsabilité de la commune, suscite une légitime inquiétude de la part des riverains, des agents municipaux amenés à y circuler et des commerces situés à proximité.

Un manque de salubrité

Dans sa missive, la cheffe de file du groupe d’opposition « Corbeil-Essonnes au Cœur » rappelle qu’il appartient au maire, en sa qualité d’autorité de police sanitaire, de prescrire les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les causes d’insalubrité. « Le manque de salubrité notoire de ce site, propice à la prolifération de nuisibles tels que les rats, constitue une atteinte manifeste à l’hygiène publique, comme à la dignité du cadre de vie », estime-t-elle en faisant remarquer également que le stockage non sécurisé de déchets à proximité d’un bâtiment technique est susceptible de constituer un risque d’incendie, notamment en période estivale avec les épisodes caniculaires que nous connaissons régulièrement. « En outre, si une telle situation s’était produite sur un terrain privé, vous seriez en droit de mettre en demeure le propriétaire de procéder à la remise en état et, en cas de carence, de faire exécuter d’office les travaux nécessaires », fait remarquer l’opposante qui juge incompréhensible qu’une commune n’applique pas à elle-même les obligations qu’elle impose aux autres. Dès lors, elle demande au maire de Corbeil-Essonnes quelles sont les mesures concrètes qu’il compte mettre en œuvre dans les plus brefs délais pour mettre un terme à une situation qui porte atteinte à l’image de la commune, à la santé publique, à la sécurité des riverains et aux conditions de travail des employés municipaux.

