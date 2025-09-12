Une Matinale des entrepreneurs à la CCI de l’Essonne ce jeudi 18 septembre.



La Chambre de commerce et de l’industrie de l’Essonne accueillera une nouvelle édition de la Matinale des entrepreneurs, organisée par le réseau Néo, à Evry-Courcouronnes. Ce rendez-vous annuel, ouvert à tous les dirigeants d’entreprise du territoire, abordera un thème essentiel mais souvent négligé : “Les clefs pour anticiper et gérer les difficultés de l’entreprise”. L’objectif est de permettre aux entrepreneurs de mieux comprendre les mécanismes de crise, de repérer les signaux d’alerte et surtout de découvrir les dispositifs et ressources d’accompagnement existants avant qu’une situation ne se dégrade. Des conférences se tiendront de 9h à 11h, et donneront la parole à des intervenants de premier plan, dont Patrick Rakotoson, président de la CCI 91. D’autres experts et témoins partageront leur expérience autour de trois grands temps forts : identifier les signaux faibles et sortir du déni, réagir à temps, avec méthode et sang-froid et rebondir, grâce à son réseau et aux dispositifs d’appui existants (mandat ad hoc, CCI, Urssaf, Bpifrance…). La Matinale débutera dès 8h et un temps de réseautage libre à 11h viendra clore la matinée.

Inscription sur : https://neo-france.com/evenements/evenements-speciaux/la-matinale-des-entrepreneurs-le-18-septembre-2025-a-la-cci-devry.html