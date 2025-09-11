MON COMPTE
Teddy Vaury

Valérie Pécresse annonce 23 millions d’euros de travaux au lycée professionnel d’Arpajon

Les élèves du Bac Pro Métiers de la sécurité ont accueilli Valérie Pécresse et encadré sa visite dans l'établissement.

La présidente du Conseil régional d’Ile-de-France s’est déplacée dans l’établissement le vendredi 5 septembre dernier afin d’annoncer le lancement des travaux de rénovation.
Le lycée Paul-Belmondo a 35 ans. Il avait été inauguré le 25 avril 1990 par Pierre-Charles Krieg, président du conseil régional. La visite de sa successeure Valérie Pécresse marque une nouvelle étape dans l’histoire de l’établissement.

Teddy Vaury
Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
