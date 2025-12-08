A Arpajon, un beau chèque contre le cancer

La ville a remis un chèque à la Ligue contre le cancer le mardi 25 novembre à l’hôtel de ville.

Le samedi 11 octobre dernier, sur la place du marché, on voyait rose ! Cette journée avait été marquée par une forte mobilisation dans le cadre d’Octobre rose, l’événement qui sensibilise les femmes au dépistage du cancer du sein.

La mobilisation de la ville d’Arpajon et de ses agents, des associations et de leurs bénévoles, et des Arpajonnais venus nombreux avait alors porté ses fruits permettant de collecter une somme importante en faveur de la Ligue contre le cancer de l’Essonne. Le mardi 25 novembre au soir, cette mobilisation s’est concrétisée avec la remise d’un chèque de 2 628,20 euros à Gérard Huot, président de la Ligue dans le département.

Un chèque que Gérard Huot a accepté avec plaisir. Mais cette réussite ne doit pas cacher la triste réalité du dépistage des cancers en France et en Essonne. « Dans notre pays et dans le département, nous ne sommes pas bons », a-t-il insisté mardi soir. Il a ainsi pris l’exemple du cancer du sein, pour lequel seulement 40 % des femmes participent au dépistage organisé entre 50 et 74 ans. « C’est absolument terrible, alors que l’on sait que lorsque la maladie est détectée tôt, les chances de guérison sont de 98 % », a rappelé Gérard Huot. Il a donc incité toutes les personnes présentes à devenir des ambassadeurs et ambassadrices de la cause du dépistage pour faire reculer la maladie et sauver des vies.

Elisabeth Taunay, maire-adjointe chargée notamment de la santé, a rendu hommage à tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de cette journée du 11 octobre, qu’elle a décrite comme « une parenthèse heureuse ». Christian Beraud, maire, a enfin abondé dans le sens du président de la Ligue contre le cancer. « Tu as raison de dire que nous ne sommes pas bons pour le dépistage. Chacun doit être mobilisé, attentif et vigilant. Ce combat, c’est l’affaire de tous. Tu peux compter sur la ville pour aider la Ligue contre le cancer », a-t-il conclu.