Baseball : Les Lions de Savigny défient les Huskies de Rouen en finale du championnat de France

Douze ans après, les Lions de Savigny vont disputer à nouveau les French Series, la série finale du championnat de France D1 de baseball.

Tombeurs respectivement des Boucaniers de La Rochelle (3-0) et des Barracudas de Montpellier (3-0) en demi-finales (disputées les 30-31 juillet et 6 août), les Lions de Savigny et les Huskies de Rouen se retrouvent ce week-end (samedi à 15h et dimanche à 14h) lors du premier acte de la finale du championnat de France de D1 de baseball. Une première depuis 2010 pour les Saviniens. « Une éternité », dixit Thomas Salado, le manager savinien qui, à l’image de tout un club, a fait preuve de résilience pour que les Lions de Savigny soient toujours debout (plus de trente ans de présence consécutive en D1), et ce malgré les difficultés auxquelles ils ont dû faire face, notamment l’interdiction d’utiliser leur terrain du complexe sportif Jean-Moulin. Même si les Saviniens peuvent désormais s’y entraîner, ils ne peuvent toujours pas y jouer, les obligeant à se déplacer à chaque journée. Ce qui sera encore le cas le week-end des 20 et 21 août pour la finale retour puisque Gédéon Coste et ses partenaires retourneront à Rouen. « Peu importe qu’on se déplace encore, on y est habitué, mais on est bien décidé à remporter le titre, sachant qu’on est déja qualifié pour l’une des deux coupes d’Europe », se félicite Thomas Salado. Et les Lions de Savigny sont d’autant plus revanchards qu’ils ont perdu la finale du Challenge de France contre Rouen en juin dernier.

Fort de treize victoires d’affilée, Savigny est sur une belle dynamique et rêve de mettre un terme au règne des Huskies de Rouen, vainqueurs des six derniers titres. Mais les statistiques ne sont pas favorables aux Essonniens, toujours battus par les Normands en finale (2003, 2005, 2009, 2010). « A nous de conjurer le sort », lance le manager savinien.

Aymeric Fourel