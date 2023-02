Casting en cours pour la vidéo des producteurs du Sud-Essonne

Trois intercommunalités du sud-est de l’Essonne réalisent des sélections jusqu’au 24 février pour trouver 30 bénévoles sur le tournage d’un court-métrage.

Rejoignez Charlotte, 2 ans et demi, Lucas, 4 ans et demi et Céline, 39 ans, dans la liste des bénévoles pour le tournage d’une vidéo promotionnelle des producteurs du sud-est de l’Essonne. « Je me dis que ce sera une belle expérience pour mes enfants, ce sera une première pour tous les trois », sourit Céline, habitante du Val Saint-Germain.

Trois intercommunalités sont engagées dans ce projet : la communauté d’agglomérations Etampois Sud-Essonne (35 communes), les communautés de communes du Dourdannais-en-Hurepoix (11) et Entre Juine et Renarde (16). Ensemble, elles souhaitent promouvoir les producteurs de leur vaste territoire. D’abord avec un guide numérique « Produit en vente directe dans le Sud-Essonne » en cours d’impression, puis avec un montage-vidéo de scènes d’achat avec une trentaine de figurants dans 17 magasins de producteurs, comme l’Huilerie de l’Orme Creux à Corbreuse.