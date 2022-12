Essonne : les collégiens de Milly-la-Forêt au chevet des animaux de la SPA de Chamarande

Le vendredi 9 décembre, la SPA de Chamarande a récupéré les dons des élèves du collège Jean-Rostand à Milly-la-Forêt pour les animaux du refuge.

« Les animaux dans les refuges ont besoin de dons tout au long de l’année », appuie Marion, bénévole depuis 6 mois à la SPA de Chamarande et encadrante du club jeune.

Le vendredi 9 décembre, le collège Jean-Rostand a ouvert ses portes aux bénévoles du refuge situé à 35 km de l’établissement. Isabelle et Marion sont venues à deux voitures pour récupérer les dons collectés par le Conseil de la vie collégienne (CVC), composé de représentants d’élèves, de professeurs et de la direction.

Le groupe en place sur deux ans s’engage à contribuer à l’amélioration de la vie dans l’établissement et organise des actions tournées vers l’extérieur comme cette collecte pour la SPA de Chamarande.

Des dons variés

Avant de mettre en place cette première action solidaire de l’année scolaire, le groupe, encadré par Mathilde Vallet, professeure de SVT, a pris le temps d’échanger avec l’association pour répondre aux besoins immédiats des pensionnaires à quatre pattes. En une semaine de collecte, les élèves ont réuni des couvertures, des caisses pour chat, des brosses, des croquettes, des gamelles, des jouets, etc. Le duo de bénévoles est reparti bien chargé.

Un refuge surchargé par les abandons

A ce jour, le refuge s’occupe de 80 chiens pour une capacité de 70, de nouveaux animaux de compagnie, de chats et de chatons à biberonner toutes les deux heures. « L’été a été

très chaud et il faisait encore bon il n’y a pas si longtemps, constate Isabelle, bénévole depuis 2 ans et demi et responsable des Collectes et dons. Nous avons encore des portées, nos familles-relais sont bien occupées. »

Le passage de la SPA au collège fut l’occasion de sensibiliser les membres du CVC sur le travail effectué au refuge, les besoins de collectes régulières et de bénévoles actifs ainsi que sur les risques des piqûres de tique. Chaque élu a reçu un tire-tique de la part de

l’association.

« Sans des actions comme la vôtre, on ne pourrait rien faire », confie Isabelle aux

élèves qui ont choisi d’être un CVC engagé, solidaire et tourné vers la protection de la nature. Les démarches pour les futures actions sont en cours.

Un besoin urgent de couvertures

« Avec les températures qui chutent et les possibles coupures d’électricité, nous avons un gros besoin de couvertures (ndlr : type plaid ou laine, sans fils) pour les chiens et les chats, car les box à l’extérieur ont une partie chauffée et la chatterie a besoin d’être constamment chauffée, précise Marion. Nous prenons aussi les coussins où les chats peuvent se poser et de la nourriture pour les chatons. » Les dons peuvent être déposés au refuge lors des horaires d’ouverture (voir ci-dessous).

• Horaires du refuge : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, le samedi et dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h. Adresse : Sortie Torfou sur la N20, Le Poirier Rouge à Chamarande