Essonne : un accompagnement en douceur pour l’arrivée de bébé à Chalo-Saint-Mars

Julie Piedtenu est accompagnante parentale. Elle s’est installée dans l’Espace santé de Chalo-Saint-Mars à la rentrée de septembre 2022.

Julie Piedtenu est accompagnante périnatale, consultante en lactation certifiée IBCLC, monitrice de portage physiologique, instructrice en massage et réflexologie plantaire bébé. Elle propose de nombreux ateliers pour permettre aux parents de préparer au mieux l’arrivée du nouveau-né.

La professionnelle derrière le nom « A hauteur d’enfant » est arrivée à l’Espace santé de Chalo-Saint-Mars le 1er septembre. Cette ancienne auxiliaire de puériculture accompagne les parents avant et après l’accouchement, du désir de grossesse jusqu’au post-partum, depuis qu’elle est aussi devenue maman. Elle reçoit en couple, et même en famille avec les grands frères et sœurs.