Essonne : Aux Champs Soisy ont ouvert leur boutique au verger de Champcueil

Pauline et Rodolphe Fouquet rêvaient d’ouvrir leur boutique à leur arrivée au verger de Champcueil en juin 2020. C’est chose faite depuis octobre.

De nombreux habitants souhaitaient voir une nouvelle boutique de produits locaux et de saison vendus en direct au verger de Champcueil. Les exploitants agricoles Aux Champs Soisy ont répondu à leurs attentes.

Pauline et Rodolphe Fouquet avaient pour ambition d’ouvrir leur boutique au printemps 2021. Finalement, ils se sont donnés pour objectif d’agrandir leurs services lors de la Balade du goût organisée par la Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France. « Nous avons reçu du monde le week-end des 9 et 10 octobre, c’était l’occasion de présenter tous nos produits », sourit Pauline Fouquet.



La boutique propose les fruits et légumes cultivés sur place : pommes, courges, poireaux et encore quelques tomates. Certains sont transformés en conserverie pour réaliser des jus, des compotes, etc. Soucieux de travailler en famille et avec les producteurs locaux, Aux Champs Soisy met dans ses rayons les légumes cultivés par le cousin de Rodolphe Fouquet, Fabien Legendre, producteur de légumes en agriculture biologique à Mérobert dans le sud de l’Essonne. Les clients trouveront aussi les légumineuses d’Emile et une graine, du miel d’Auvernaux, des œufs de Videlles et Chauffour-lès-Etréchy.

• Boutique au Verger des Challois

2519, Chemin de la Padole le vendredi de 16h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

Pré-commande : maboutiquefermiere.fr.

Distributeur : filbingbox.fr.

Marché du collectif les Fermiers d’ici organisé le samedi 18 décembre.