Essonne : chanter donne du baume au cœur à La Ferté-Alais

Avec le soutien d’une art-thérapeute, le service Animation de la résidence Amodru a mis en place un atelier musique avec des résidents volontaires.

Place aux souvenirs, aux sourires, aux larmes de joie et cela fait un bien fou ! Ils ont entre 63 et 93 ans et ils ont réfléchi ensemble à mettre en chanson des morceaux de vie qui comptent.

« Parfum d’amour », « C’est chez nous », « Sacré Nono »… Ces titres ne vous sont pas familiers, mais pour les résidents de l’atelier d’art-thérapie et l’équipe d’animation de l’Ehpad public de La Ferté-Alais, ce sont des titres qui viennent tout droit du cœur.

Une activité qui fait du bien