Essonne : un café art-thérapie à La Ferté-Alais pour les patients atteints d’un cancer et leurs aidants

Le 19 novembre aura lieu le 2e café d’écoute dédié aux soignés et à leurs proches dans l’ancienne école Champ-de-Coq.

Pour la première fois, des rencontres conviviales entre patients, aidants et bénévoles de la Ligue contre le cancer de l’Essonne ont lieu à La Ferté-Alais.

Serge Moinet, bénévole écoutant fertois sur le centre hospitalier d’Etampes, prend en charge le café convivial dans l’ancienne école Champ-de-Coq. « Nous nous sommes inspirés de ce qui se fait ailleurs comme à Mennecy, les bénévoles seront à l’écoute de chacun autour d’un café et d’une collation », précise-t-il.

Le comité départemental de la Ligue contre le cancer, installé au centre hospitalier de Bligny à Briis-sous-Forges, coordonne le projet. « Pour s’inscrire, il faut contacter directement l’association qui nous transmettra la liste de présence pour les séances », indique Serge Moinet. Le duo peut ainsi prévoir à l’avance le matériel et les fournitures nécessaires pour accueillir les patients et les aidants dans de bonnes conditions. Les rendez-vous sont prévus pour le moment une fois par mois et si le dispositif trouve son public, les bénévoles envisagent de planifier deux cafés par mois.

Donner libre cours à son imagination

Pour l’atelier d’art-thérapie, aucune technique n’est nécessaire : les participants dessinent selon leurs envies. Il se déroule aux côtés de Corinne Micat, art-thérapeute basée sur La Ferté-Alais qui donnera une ouverture si besoin : une image, une bande-son, un court texte… Elle viendra équiper de peintures, pastels, crayons, etc. « L’art-thérapie procure un moment d’évasion, les patients et les personnes qui accompagnent participent ensemble au combat contre la maladie et ont besoin de déposer sur papier leurs émotions et de redevenir acteur de sa vie », précise la professionnelle.

Pour le bénévole écoutant Serge Moinet, « plus on ouvrira ce type de structure, plus les personnes qui ont besoin d’écoute auront la chance d’y participer ».

• Vendredi 19 novembre et vendredi 10 décembre de 14h à 17h à l’ancienne école Champ-de-Coq au 31, rue des Pierres rangées. Inscription gratuite et obligatoire au 01.64.90.88.88. Permanence du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pass sanitaire requis.