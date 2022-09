Essonne : de la gym douce à Dourdan pour les patients atteints du cancer

La Gymnastique volontaire de Dourdan programme des cours adaptés aux personnes soignés pour lutter contre un cancer. Ils sont accessibles sur prescription médicale.

Faire du sport en groupe et de manière adaptée pour se sentir mieux dans sa tête et dans son corps. C’est le mot d’ordre de l’association de Gymnastique Volontaire de Dourdan (GVD).

Pour les adultes, les femmes, les hommes, les Dourdannais, les habitants d’ailleurs… Les sessions « gym cancer » sont accessibles sur prescription médicale avec un certificat de non contre-indication à obtenir auprès d’un médecin généraliste ou spécialiste. Elles s’adressent aux patients qui souffrent ou ont souffert d’un cancer, en rémission ou bien guéris et en affection longue durée (ALD). Autre condition : être en capacité de marcher.

Des tarifs ajustés pour de la gym adaptée

Durant l’heure de gym, le groupe travaille sur la coordination, l’équilibre, la relaxation, le renforcement musculaire et la souplesse, dans une ambiance bienveillante et conviviale. L’animatrice est qualifiée pour les Activités physiques adaptées (APA).

Afin de s’adapter au mieux aux disponibilités de l’adhérent, l’association propose des cotisations au mois (15 euros), au trimestre (45 euros) et à l’année (120 euros) avec une licence sportive obligatoire à 28,50 euros.

Premier cours le 4 octobre

« Avant de venir, on peut parler en toute confidentialité par téléphone et cerner ce qui correspond le mieux, indique Marie Wierink, présidente de GVD. Il nous arrive d’avoir des adhérents du cours adapté qui basculent l’année suivante dans un de nos autres cours de notre gamme tous publics, gym pour les seniors comme gym plus tonique. »

Les cours débutent le mardi 4 octobre et ont lieu dans la salle de danse du Centre culturel de Dourdan le jeudi de 13h45 à 14h30. Pour les personnes malades non touchées par le cancer, il y a aussi un cours de gym douce adaptée le mardi de 15h à 15h45 en salle du Madre, lui aussi encadré par une animatrice qualifiée.

• Tél. : 06.85.46.47.35.

Mail : [email protected]

Site : gymnastique-volontaire-dourdan.asso-web.com