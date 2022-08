Essonne : Deux apprentis bouchers de la Ferté-Alais en route pour le 4L Trophy

Ils ont 17 et 18 ans, ils sont apprentis bouchers et ils se lancent dans l’aventure du 4L Trophy et montent leur propre véhicule.

Antonin Lasson et Rémi Champault se préparent à participer à l’édition 2023 du rallye 4L Trophy. Elle se déroulera du 16 au 26 février. Il s’agit d’un événement sportif et solidaire dédié aux personnes de 18 à 28 ans originaires du monde entier et mis en place par Desertours. Les duos de pilotes, comme Antonin et Rémi, vont parcourir en moyenne 150 km sur des terrains variés, sur des dunes de sable ou bien sur piste, entre Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques et Marrakech au Maroc. Avec pour seul guide, un roadbook.

Les « 4Louchébem » (les bouchers en argot) sont originaires de La Ferté-Alais et Bouray-sur-Juine. Ils ont fait le choix de monter leur propre véhicule avec des pièces d’occasion.

A la recherche de sponsors

Ils ont réussi à trouver un châssis restauré comme neuf, les sièges, les roues et la carrosserie d’une fourgonnette R4-4L blanche. Ce modèle leur permettra de remplir l’arrière de fournitures scolaires pour l’association soutenue par le 4L Trophy, Les enfants du désert. Sur leur page Facebook « 4Louchebem », ils présentent leur avancée sur leur voiture.