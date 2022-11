Essonne : Portrait de Jean-Pierre Desvaux, un Fertois au service de l’art

Ce grand amateur d’art ne sait ni dessiner, ni manier un pinceau, mais il a su donner un coup de projecteur aux artistes locaux lors des salons d’art du Syndicat d’initiative de La Ferté-Alais.

« J’ai 77 ans, je suis seul à m’occuper du Salon d’Art. J’ai envie de prendre soin de ma santé et de passer plus de temps auprès de mon épouse », a confié Jean-Pierre Desvaux le 18 juin dernier à la Ferté-Alais. Du 2 au 4 décembre, ce sera la date de vernissage du quatrième et dernier salon d’art de Boissy-le-Cutté, aussi organisé par le Syndicat d’initiatives de La Ferté-Alais dont Jean-Pierre Desvaux est le président depuis dix ans. Le vernissage aura lieu le 3 décembre à 18 heures.

L’homme amateur d’art est né à Paris en 1945. Après avoir l’un et l’autre eu des enfants et divorcé de leur précédente union, Jean-Pierre Desvaux et Mireille Marie tombent amoureux et emménagent ensemble dans les années 1970 à La Ferté-Alais. Mariés depuis 2012, ils sont les heureux grands-parents de sept petits-enfants et ils ont deux arrière-petits-enfants, dont une petite fille née au cours du mois d’octobre. Pour Michel Daigle, ancien maire d’Orveau et ancien bénévole au Syndicat, « c’est un couple exceptionnel. Jean-Pierre Desvaux est quelqu’un de très dévoué et son épouse a toujours participé. Ils sont très courageux, car je ne suis pas sûr qu’ils soient toujours récompensés pour leur engagement. »

Investi depuis 37 ans au Syndicat d’initiative