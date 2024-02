Essonne : la boutique 62 Créateurs fête ses deux ans à Lardy

La boutique de créateurs et d’artisans locaux, située dans les anciens locaux du CCAS de Lardy, célèbre son deuxième anniversaire.

Rendez-vous le dimanche 3 mars, le 62 Créateurs souffle ses deux bougies. À cette occasion, la boutique souhaite exprimer sa gratitude auprès de ses clients fidèles et sensibles à leurs créations made in Essonne. « Vos encouragements, vos compliments sont toujours source d’énergie à poursuivre et nous font du bien », précise l’équipe.

Une matinée festive à Lardy autour d’un brunch

Les organisateurs attendent un public nombreux pour partager ce moment festif et découvrir des pépites de la création artisanale locale ! Ces deux années ont été empreintes de créativité, de partage, de patience et de rencontres enrichissantes. La boutique se dit comblée d’avoir la possibilité de présenter régulièrement de nouvelles créations grâce à la mairie de Lardy qui met à disposition des locaux à un loyer modéré et de constater l’accueil chaleureux des visiteurs.

Des objets déco tendance et locaux

Le lieu regroupe des objets de décoration, des produits bien-être et d’ameublement. « On commence à être identifié comme une boutique regroupant des idées-cadeaux pour tous les goûts et à tous les prix », confie Isabelle Bédel, sculptrice raku dans l’aventure du 62 Créateurs depuis avril 2022.

Douze créateurs à la boutique

Le 62 Créateurs convie les amateurs d’art à venir célébrer cet anniversaire autour d’un brunch le dimanche 3 mars entre 10h et 14h. Chaque mois, la boutique organise u brunch pour présenter les créateurs éphémères présents pour un mois. En mars, seront présents les sculptures en porcelaine de Fantaisie d’Automne, les vêtements et accessoires en tissus de Cecileme Créations et les aquerelles et illustrations de Cecaquacolor. Au programme de ce repas des deux ans, une ambiance conviviale avec une tombola pleine de surprises et la présence du food-truck La Ronde de Gwen. Le restaurant ambulant cuisine des galettes de sarrasin fabriquées maison et tournées à la main avec des garnitures salées et sucrées (CB et espèces acceptés).

Trois nouveaux artisans au 62 Créateurs pour le mois de mars

Actuellement, le lieu réunit les créations couture Ambiance Macramés et Piqûres d’abeille, les bijoux Bélisame et Les Perles de Mélina, les sculptures raku d’Isabelle Bédel, les meubles recyclés de Chineur 91, les céramiques de Marie-Caroline Lemans, les fauteuils tapissés d’Arnaud Calinaud, les savons de L’Atelier Ostara, les peintures de Lucie Tranchant, les couteaux de Reflets de lame et les jouets en bois de l’Atelier Deli.

• Horaires : du mercredi au samedi 10h-13h et 14h30-19h. Dimanche : 10h-13h.

Adresse : 62, grande-rue à Lardy.

Présent sur Facebook et Instagram.