Essonne : la crypte du Moustier enchantée par la magie de Noël à Milly-la-Forêt

L’exposition « La féérie de Noël, en miniature d’Alain Petit et sa famille » est ouverte jusqu’au dimanche 8 janvier 2023 à l’espace culturel du Moustier de Milly-la-Forêt.

Cette exposition saura conquérir les cœurs de tous ! La magie de Noël est belle et bien présente dans le parc du Moustier de Milly-la-Forêt. Alain Petit et ses proches ont employé les grands moyens pour émerveiller le public avec le monde merveilleux des villages miniatures.

Jusqu’au dimanche 8 janvier 2022, l’exposition est accessible à l’espace culturel du Moustier, situé à l’arrière de l’office de tourisme. La municipalité et le service culturel de Milly-la-Forêt ont donné carte blanche à Alain Petit, collectionneur de figurines, manèges, commerces et maisons en petit format depuis quarante ans. Les pièces viennent d’Alsace et de pays voisins comme l’Allemagne et l’Autriche.

« Je remercie l’équipe de la municipalité et de la Culture de m’avoir laissé la liberté de profiter de ce lieu magique, souligne Alain Petit. Nous sommes déjà en réflexion pour l’année prochaine. »

Des minis mondes créés en famille

Avec ses enfants et ses petits-enfants, il a donné naissance à des scènes de vie dans des minis villages enneigés. Le public découvre dans cette 4ème édition une piste de ski, un marché de Noël, un parc de loisirs, une montagne aux milles chalets, un village au milieu d’une forêt de sapins, un coin imaginaire de Paris avec la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur, une grande ferme traditionnelle et un port pour « avoir un coin de Bretagne où rêver de bord de mer ».

Les photos imprimées en grand format sont celles d’Aurélien Petit, photographe animalier connu dans le parc du Gâtinais. On y retrouve une vue depuis le sommet de la butte Montmartre ou encore les montagnes de la Nouvelle-Zélande. La mise en place de toutes ces scènettes a débuté au mois de novembre.

Deux jeux pour les enfants

Les enfants sont invités à trouver le nombre exact de lutins farceurs une fois entré dans l’espace culturel. L’idée vient d’Elodie, une des filles d’Alain Petit. Il faut avoir les yeux grand ouverts dans le hall d’accueil, les escaliers, la crypte et la salle de l’étage. Ses poupées sont très bien se cacher dans les décors imaginés par sa deuxième fille, Nathalie.

Une autre mission est demandée : trouver le « Charlie » de la famille Petit parmi tous les personnages disposées dans la crypte. Sa photo est sur la porte de la crypte. Saurez-vous le retrouver ? Si oui, il faudra avertir la personne de permanence qui se fera un plaisir de répondre à toutes les questions et de partager sa passion des villages miniatures. « Ce qui m’amuse le plus, c’est d’essayer de donner vie à tous ces objets, leur faire raconter une histoire et j’aime beaucoup partager avec les autres ma passion, avoir le retour des visiteurs et partager un temps d’échange, c’est essentiel », confie Alain Petit.

Renseignements :

Adresse : 47, rue Langlois à Milly-la-Forêt. Horaires : du mardi au samedi de 10 heures à 12h30 et de 14h à 18h. Le dimanche de 11 heures à 18 heures. Les 24 et 31 décembre, ouverture de 14h à 17h. Fermée le 25 décembre et 1er janvier. Parkings disponibles à proximité : office de tourisme, place du Colombier, la Halle et la Maison des associations. Il est demandé de ne pas toucher ni aux œuvres, ni aux lutins farceurs.