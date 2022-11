Essonne : la nouvelle médiathèque d’Angerville ouvrira ce samedi

A 14h, ce samedi 26 novembre, les Angervillois et les habitants de la Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne pourront découvrir la nouvelle médiathèque intercommunale.

Avec près de 12000 documents, livres, BD, mangas, DVD ou CD, à la disposition du public, dont 2000 prêtés par la Médiathèque départementale de l’Essonne, la nouvelle médiathèque a de quoi satisfaire ses futurs utilisateurs et contribuer au développement de la culture sur le territoire. Moderne et lumineux, le nouvel édifice installé d’une surface de plus de 500 m2 , dont 270 m2 pour la médiathèque à proprement parler à l’étage, devrait aussi faire sentir les visiteurs à l’aise, comme s’ils étaient chez eux.

Plusieurs espaces ont été créés afin d’accueillir tous les publics dans une ambiance adaptée aux usages. La grande salle de lecture dans laquelle les visiteurs arrivent est dédiée aux adultes et adolescents. Le coin revue est doté de fauteuils et canapés pour lire tranquillement le dernier numéro de son journal ou magazine préféré. La Pépinière accueillera les enfants de 5 à 14 ans, avec les romans et albums de leur âge. BD et mangas y seront également présents. La Cabane sera le cocon des plus petits, agés de 0 à 5 ans. Avec une décoration douce, un mobilier où ils auront envie de s’installer, elle sera aussi le lieu des animations proposées régulièrement pour le jeune public.

L’espace La Ruche, avec ses 4 ordinateurs en accès public pourra servir par exemple aux écoliers ou étudiants ayant besoin de travailler pour leurs études. Comme toutes les médiathèques modernes, chacun pourra venir avec son ordinateur portable et se connecter à Internet via le wifi gratuit mis à disposition. La Caverne est l’espace jeu vidéo, avec une Nintendo Switch et une Playstation PS5, accessible sur demande, après la signature d’une charte de bonne utilisation par les familles. Enfin, un espace cinéma et musique, avec un fauteuil d’écoute immersif, est également présent. Avec ce lieu, fini la bibliothèque d’autrefois sombre et inadaptée aux nouveaux usages. Le public ne se contentera plus de venir et d’emprunter des documents. Il pourra s’installer, passer du temps dans l’espace pour travailler ou se détendre.

Lieu de vie, la médiathèque sera également le théâtre de nombreux rendez-vous toute l’année. «Nous proposerons chaque mois des histoires pour les petits, pour les 0-3 ans et pour les 4-6 ans. Tous les deux mois, nous aurons des Parlons Bouquin pour les adultes. Nous allons innover également avec la création d’un club des ados. Tous les deux mois, ceux-ci pourront venir partager ce qu’ils ont lu ou vu. Il y aura également des tournois jeux vidéo et enfin, dans la salle du rez-de-chaussée, nous pourrons accueillir régulièrement des expositions et des animations», détaille Elsa Vaury, responsable de la médiathèque.

Une médiathèque innovante

Cette nouvelle médiathèque est également innovante. Ainsi, des automates de prêt permettront aux lecteurs d’effectuer les emprunts eux-mêmes ou de consulter leur compte pour savoir ce qu’ils ont déjà emprunté. «Cela nous permettra d’éviter des tâches répétitives chronophages et d’être disponibles pour conseiller au maximum le public », ajoute la responsable. Comme avant, le nombre de documents que l’on peut emprunter est illimité, pour une durée de 4 semaines.

Autre innovation, des horaires d’ouverture très larges, 29h chaque semaine. Dans quelques semaines, le dispositif Open+ permettra aux inscrits ayant signé une bonne charte d’utilisation d’accéder à la médiathèque en dehors des 18h d’accueil au public des agents. « Le public, à partir de 16 ans, pourra accéder à la médiathèque pour emprunter des documents sur 11h supplémentaires. L’accès se fera sur des tranches horaires où les agents sont présents, mais se consacrent à d’autres tâches, par exemple sur la gestion de la médiathèque ou l’accueil des classes de l’école », ajoute-telle. La médiathèque d’Angerville est la deuxième en France à utiliser ce dispositif, la première en Ile-de-France.

Elsa et Cyrielle, les deux agents de la médiathèque, sont impatientes d’accueillir le public. Aujourd’hui, 800 inscrits actifs sont recensés, et elles entendent bien attirer un public de plus en plus large, et notamment les enfants et les adolescents. «Nous avons travaillé cette année pour développer les collections jeunesse. C’est notre public phare, et nous avons également énormément travaillé avec l’école en y faisant des animations chaque semaine », conclut Elsa Vaury. Les graines ont été plantées, il n’y a plus maintenant qu’à laisser la culture pousser et grandir dans ce nouvel écrin.

• Médiathèque d’Angerville. 17 Rue Jacob. Ouverture au public ce samedi 26 novembre à partir de 14h. L’inauguration officielle aura lieu le matin, 10h30. Les horaires d’ouverture au public : mardi de 16h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, et le vendredi de 16h à 19h.