Essonne : les enfants avec des troubles dys soutenus par les Ladys LR au CorsicaRaid Femina 2024

Le 14 octobre, c’est la journée nationale des Dys. Aurore et Sabine se préparent pour participer au Corsica Raid Femina en juin 2024. Elles sont à la recherche de soutiens financiers pour mener à bien leur projet solidaire au profit de la Fédération des Dys.

Elles sont toutes les deux amies, trentenaires, passionnés par le sport, employées dans le même institut médico-éducatif à Egly et sont mamans d’enfants atteints de troubles des apprentissages surnommés dys (dyslexie, dysplasie, dysplasie).

Sensibilisées à la cause, elles souhaitent se surpasser dans un défi sportif de cinq jours en Corse, avec comme nom d’équipe Les Ladys LR. « Ladies » devient « ladys » pour faire un clin d’œil aux troubles dys et « LR » pour Luca et Raphaël, leurs deux garçons de 10 ans persévérants et courageux, leurs « super héros au quotidien qui font face à une multitude d’épreuves dans leur parcours scolaire ».

Qu’est-ce qui les attendent ?

Le Corsica Raid Femina regroupe 75 binômes de femmes autour d’une dizaine d’épreuves sportives sur quatre jours : course à pied de longue distance dans la nature (trail), canoyoning côtier mêlant escalade et canoë (coastering), course en montagne, passage en neige, itinéraire aventure en rivière et en bord de côte, parcours d’orientation pédestre et de cordes, vélo et course à pied en duo (bike & run), kayak, canyoning et nage en mer. L’édition 2024 se déroule du 25 au 29 juin 2024.

A la recherche de sponsors

D’ici le 25 mai, soit un mois avant le départ, le duo féminin originaire de Ballancourt-sur-Essonne et Etréchy doit réunir 6.500 euros pour valider leur inscription, s’équiper et financer les billets d’avion. Aurore et Sabine ont besoin de sponsors (mails de contact : [email protected] et aurore.chenay.ga[email protected]). Elles ont déjà trouvé leur premier soutien, le Bricomarché de Milly-la-Forêt. Une cagnotte est en ligne sur Lydia pour les particuliers.

En plus de leur engagement auprès de La Marie Do, l’association partenaire du CorsicaRaid Femina, elles espèrent récolter des fonds supplémentaires pour reverser un don à la Fédération française des Dys, regroupement d’associations qui accompagnent les personnes porteuses de troubles dys. « C’est une cause qui nous touche, qui nous tient à cœur, on sait ce que c’est d’être un parent en galère à attendre un diagnostic pour son enfant, souligne Aurore. On veut faire connaître au plus grand nombre les troubles dys. »

Pourquoi pas une Color Run pour les Ladys LR ?

Pour se faire connaître dans le département de l’Essonne, le duo souhaite mettre en place une Color Run, dont les bénéfices seraient pour leur participation au Corsica Raid Femina. Les deux femmes lancent un appel aux clubs d’athlétisme essonniens pour monter le projet d’ici fin mai.

Suivez l’actualité du duo sur Facebook et sur Instagram.